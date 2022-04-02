ВЦИОМ: уровень доверия к президенту достиг 81 процента

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в котором респондентам предложили ответить на вопрос о доверии к президенту Владимиру Путину. Согласно результатам, 81% опрошенных заявили, что доверяют руководителю страны. ВЦИОМ отмечает, что за две последние недели уровень доверия президенту вырос на 1,4 процента.

Показатель одобрения деятельности президента к 27 марта, по данным социологов, составил 79% (плюс 1,1 процента за неделю).

Эксперты, опрошенные ТАСС, объяснили результаты социологических исследований ростом сплоченности российского общества.

«Есть понимание, что мы противостоим некому внешнему врагу. Люди достаточно точно фиксируют, что враги России находятся за ее пределами, в этом смысле это естественная реакция. Она была бы невозможна, если бы не было доверия к власти и политической системе», — сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. // Фото: kremlin.ru