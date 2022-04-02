Депутаты признали работу Главы Петрозаводска удовлетворительной

Рекордная по времени очередная сессия заняла у народных избранников 3 часа. Мэру предоставили неограниченное время для отчета. Это было важно, так как, не забудем, это первый год Владимира Любарского на самом ответственном городском посту.

Сессию посетили Глава Карелии Артур Парфенчиков, Главный федеральный инспектор по Республике Карелия аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Иван Сивин, председатель Законодательного собрания РК Элиссан Шандалович, депутаты парламента Карелии и другие официальные лица.

«Я считаю крайне важным, что Владимир Константинович работает не только со своей командой, но его поддерживает и Глава Карелии и депутаты Законодательного собрания», - отметила Председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)