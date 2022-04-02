Андрей Мазуровский: «Прекратить флэшмобы, заняться делом»

Текст: Андрей Мазуровский

Основное внимание сейчас приковано к новостям, связанным с проведением спецоперации на Украине. Это понятно и объяснимо.

Но мы должны понимать и то, что страна, и Карелия, в частности, оказалась в совершенно новых и очень непростых условиях. Чтобы выжить и сохраниться завтра, многие решения надо принимать уже сейчас, не дожидаясь окончания спецоперации и появления ясности с западными санкциями и их последствиями.

К предложениям, выдвинутым и обсуждаемым депутатами Законодательного Собрания РК и Правительством РК, я бы добавил следующее.

Андрей Мазуровский

Во-первых, необходимо вернуться к Закону «О бюджете Республики Карели на 2022 год» и провести его тщательную ревизию. Безжалостно сократить неактуальные и не самые необходимые затраты, а высвободившиеся финансовые ресурсы перенаправить на социальную сферу и помощь малому и среднему бизнесу.

Думаю, можно безболезненно сократить затраты на содержание администрации губернатора, а также его представительства в Москве.

Спорным в сегодняшней ситуации является сохранение только что созданного Центра привлечения иностранных инвестиций, руководитель которого – гражданин Финляндии и находится там же. При создании центра нам говорили, что он будет искать и привлекать европейских инвесторов. С учетом сложившейся ситуации, стало совсем непонятно: каких там инвесторов он найдет и как будет их привлекать. На этом вполне можно сэкономить несколько миллионов бюджетных рублей.

Во-вторых, необходимо сократить количество чиновников, прежде всего в республиканских структурах, не затрагивая тех, кто непосредственно занят в работе с населением на местах, в муниципалитетах и сельских поселениях.

В-третьих, заморозить хотя бы на время заработные платы чиновников, и уж точно не увеличивать их (что делается с завидной регулярностью) пока не будет реальных изменений в повышении уровня жизни основной массы населения. Считаю, что это будет правильно, и граждане это оценят, ведь госслужащие должны не только флешмобами демонстрировать свою поддержку президенту. Иногда, в сложные времена, это надо делать и своим личным кошельком.

В-четвертых, следует прекратить практику бесконечных денежных вливаний в одни и те же компании, которые много лет не оправдывают ожидания и не способны наладить свои дела. Деньги улетают в пропасть. Должного контроля нет. Общество должно в лицо знать лоббистов этих финансовых вливаний, чтобы спросить за результаты.

В-пятых, внимательнее прислушиваться к мнению профессиональных специалистов при принятии законопроектов. Продолжить ранее действовавшую практику участия ученых, широкого круга специалистов в подготовке законодательных актов, приглашать их на депутатские комитеты для обсуждения законопроектов.

Эта практика прекратилась в связи с введением «антиковидных» мер. Не знаю, защитились ли депутаты ЗС от коронавируса, но выработка законодательных решений без участия профессионалов привела во многих случаях к дилетантизму.

Необходимо изменить режим работы Законодательного собрания РК, сделать его работу открытой. Снять многочисленные запреты, связанные с защитой депутатов от коронавируса. Если депутаты имеют право свободно приходить в коллективы, что очень важно, то и жители республики должны иметь право приходить к депутатам и во властные структуры. Кордоны надо убирать. Напротив, именно сейчас надо дать возможность людям идти к власти со своими предложениями, идеями, проблемами.

В-шестых, надо смелее формулировать и быстрее передавать в Думу и в Правительство РФ наши предложения по необходимым решениям федерального уровня. Возможно, что именно сменившаяся обстановка позволит сделать то, что не удавалось многие годы. Ведь федеральная власть сегодня тоже понимает, что придется более внимательно прислушиваться к нуждам регионов. И будет очень обидно, когда другие регионы начнут получать помощь на развитие, а Карелия снова останется без нее. А еще обиднее будет, если снова выйдет так, что денег-то нам дадут, а освоить мы их не сможем.

В-седьмых, депутатам надо бы прекратить заниматься флэшмобами и обсуждений федеральных новостей (пусть это делают журналисты).

Необходимо подвергнуть ревизии все ранее принятое законодательство. Пересмотреть и убрать все лишнее в законах и подзаконных актах. Все, что не позволяет в полной мере применять законы, направленные на социальное развитие и подъем экономики.

Сформировать, наконец, правовое поле, необходимое для облегчения работы бизнеса и улучшения качества жизни населения.

Надо понимать, что в том марафоне, который нам всем придется сейчас пробежать, пусть с трудностями и препятствиями, и порой с отступлениями, победителями станут самые работящие и выносливые. // Фото: geralt / Pixabay