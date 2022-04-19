Российский бизнес финской Valio хочет выкупить «Русагро»

Известный производитель молочной продукции из Финляндии уходит из России из-за ситуации с Украиной. Valio хочет продать свои российские активы и ищет покупателей, пишет «Коммерсант».

Одним из претендентов может стать «Русагро». Группа рассматривает перспективы приобретения завода в подмосковном Ершово. Кроме того, возможна и покупка права на марку сыров Viola, однако без связки с самой Valio.

Напомним, основной владелец «Русагро» - бывший сенатор Вадим Мошкович. Он в марте этого года оказался в санкционном списке Евросоюза. После этого бизнесмен вышел из совета директоров холдинга. // Фото: milkbranch.ru