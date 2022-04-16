16 апреля 2022, 14:38
Финляндия

Финская компания пытается продать свой бизнес в России

Пока не найден покупатель, производство в России продолжается.

Производитель упаковочных материалов Huhtamäki объявил о продаже своего российского бизнеса, пишет yle.fi.

После начала спецоперации на Украине финская компания объявила о прекращении всех инвестиций в российский бизнес. До совершения сделки о продаже производство в России сохранится. Но пока покупателя найти не удалось.

Напомним, Huhtamäki владеет в России тремя заводами в Подмосковье и в Татарстане. На них работает в общей сложности около 700 человек. В российском правительстве уже озвучивали перспективы покидающим российский рынок по политическим причинам компаниям – будут вводить внешнее управление, чтобы сохранить рабочие места и развивать отечественную экономику. Фото: yle.fi.

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Экономика
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упаковочный материал