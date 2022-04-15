Финские врачи отказали в операции больному раком российскому хоккеисту

Страдающий от онкологии хоккеист Родион Амиров хотел приехать после химиотерапии в Финляндию на операцию, но врачи ему отказали. Об этом изданию «Чемпионат» рассказал директор клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

По его словам, все дело в российском гражданстве 20-летнего хоккеиста. Именно из-за этого в Финляндии его не приняли. Команда давно сотрудничает со скандинавской страной, но теперь ситуация изменилась.

- Мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам сказали, что российских граждан больше не обслуживают,

- рассказал Баширов.

Он признался, что вместе с родными молодого хоккеиста представители клуба борются за его жизнь. Лечение нужно срочно продолжить, на счету каждый день. // Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com