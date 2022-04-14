Финская компания Huhtamaki продает бизнес в России

Ведущий мировой производитель одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki прекратит все операции в России. Но компания собирается продолжить работу в переходный период, сказано в сообщении на ее сайте 14 апреля.

Huhtamaki планирует изучить рынок для потенциальных покупателей своих российских предприятий. Но если ранее она решила из-за ситуации с Украиной прекратить все инвестиции в Россию, то теперь и вовсе продает бизнес.

- Нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России препятствуют реализации стратегии роста компании и долгосрочных амбиций в стране,

- сказано в релизе.

Huhtamaki имеет четыре предприятия в России, на которых работает около 700 человек. Объем российских продаж занимает примерно три процента от общего чистого объема продаж Huhtamaki. // Фото: wikimedia.org