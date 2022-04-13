Финские гринписовцы блокируют перевозчиков российского угля

Активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina блокируют доступ железнодорожным составам с российским углем к порту Ханко в Хельсинки, передает yle.fi

Организаторы акции протеста требуют, чтобы правительство Финляндии немедленно прекратило транзит российского угля и отказалось от использования российского ископаемого топлива. Все это происходит на фоне того, что запланированные ЕС санкции по запрету вступят в силу только к августу. При этом полиция не вмешивается, объясняя, что акция проходит спокойно.

В первых числах апреля активисты Greenpeace уже мешали разгрузке российского угля на причале электростанции Хелен в Салмисаари в Хельсинки. Напомним, акции представителей данной огранизации участились после того, как российские экологи попросили признать ее иноагентом, ссылаясь на «недружественные действия» в отношении государственной экологической политики РФ. Об этом ранее сообщал «Петрозаводск говорит». Фото: Elokapina.