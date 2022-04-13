Экономика Финляндии замедлилась вдвое

Экономический рост в Финляндии замедлится вдвое по сравнению с прогнозируемым ранее в связи с санкциями, введенными против России, передает tass.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что прогноз роста ВВП страны в 2022 году ожидался на уровне 3,5%. Однако теперь цифры скорректированы до 1,8%. При этом указывается, что в 2023 году показатель может снизится до 1,5%, а в 2024 - до 1,4%.

При этом агентство утверждает, что ущерб финской экономике напрямую наносят введенные против РФ санкциями, нежелание финского бизнеса продолжать свою деятельность в России, а также «ухудшение экономических перспектив в Европе в целом». Фото: pixabay.