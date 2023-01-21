21 января 2023, 11:39
Полеты на воздушном шаре хотят организовать в одном из районов Карелии
Новый аттракцион может появиться в Сортавале
Возможность организации прогулок на воздушном шаре обсуждают в столице Северного Приладожья.
Руководство Сортавалы встретилось с представителями одной из российских компаний, которые занимаются подобным аттракционом.
В администрации Сортавалы сообщили, что на встрече рассматривали возможные территории, которые бы соответствовали условиям полетов аэростатов на тросе (воздушных шаров).
Ранее в Сортавале открыли новый туристический маршрут на гору Паасо. Также в столице Северного Приладожья хотят запустить ретро-автобусы и травмай, а также открыть музей паровых машин. // фото unsplash.com