Петрозаводчан приглашают на работу в ГИБДД

Госавтоинспекция приглашает на работу. Ведется набор кандидатов для приема на должности инспекторов ДПС в Петрозаводске.

Среди требований к мужчинам – военная служба, состояние здоровья, возраст до 40 лет, высшее или среднее профессиональное образование. Те, кто поступит на службу, получит форму, ежегодный 45-дневный отпуск, оплачиваемый проезд к месту отдыха раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

Желающим работать в ГИБДД предлагают обращаться в отдел кадров на улице Ленинградская в Петрозаводске, телефон: (884142) 715-882. С собой нужно захватить паспорт, военный билет, документ об образовании. // фото пресс-служба городской Госавтоинспекции