Певицу Монеточку и основателя Gulagu.net  признали иноагентами

В Министерстве юстиции РФ сообщили о расширении списка иноагентов - в реестр внесли певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) и основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Кроме них перечислены еще пять имен. Информацию об этом передает Газета.ру.

В Литве Монеточка (признана иноагентом) во время концерта призвала фанатов выкрикивать проукраинские лозунги. Ранее стало известно, что в отношении Осечкина (признан иноагентом) возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейковой информации о ВС РФ.

Напомним, ранее Минюст России также расширил список, внеся в него музыкального критика Артемия Троицкого (признан иноагентом), актера Артура Смольянинова (признан иноагентом), еще четыре человека и одно ООО. // фото: minjust.gov.ru.