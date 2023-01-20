20 января 2023, 21:01
Крещенскую воду можно набрать в субботу и воскресенье
Раздача святой воды продолжится в Петрозаводске в Крестовоздвиженском соборе
В субботу и воскресенье, 21 и 22 января, в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска можно набрать Крещенской воды тем, кто не успел этого сделать в четверг и пятницу.
Раздача начнется с 10.30, сообщили в епархии.
Напомним, Крещенская вода не портится, даже если ее хранить в закрытой емкости. Употребляют ее ежедневно натощак, желательно с молитвой. // фото: vk.com/pravkarelia.