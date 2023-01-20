20 января 2023, 21:01
Общество

Крещенскую воду можно набрать в субботу и воскресенье

Раздача святой воды продолжится в Петрозаводске в Крестовоздвиженском соборе

В субботу и воскресенье, 21 и 22 января, в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска можно набрать Крещенской воды тем, кто не успел этого сделать в четверг и пятницу.

Раздача начнется с 10.30, сообщили в епархии.

Напомним, Крещенская вода не портится, даже если ее хранить в закрытой емкости. Употребляют ее ежедневно натощак, желательно с молитвой. // фото: vk.com/pravkarelia.

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Новости
Петрозаводск
крещенская вода
епархия
Крестовоздвиженский собор