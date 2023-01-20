В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу

В Австралии сотрудники департамента окружающей среды обнаружили крупнейшую на сегодняшний день жабу весом в 2,7 килограмма. Находку обнаружили в штате Квинсленд, что на севере страны. Информацию передает РИА Новости.

Сотрудники департамента штата расчищали тропу в национальном парке Конуэй . Сначала они увидели змею, ползущую по дорожке, что заставило их остановиться, чтобы пропустить ее. А рядом на обочине увидели эту амфибию.

Смотрительница парка Кайли Грей назвала ее «футбольным мячом с ногами», но нарекли жабу Жабзиллой. Представитель лягушек гигантского размера может съесть все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих. Дополним, что ее длинна более четверти метра и вес 2,7 кг. Предыдущую чемпионку из Книги рекордов Гиннесса нашли в 1991 году. Она весила 2,65 килограмма. // скриншот видео: ria.ru.