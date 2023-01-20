Объясняем, куда обращаться для уборки снега во дворах

Госкомитет по жилищному надзору объясняет, как понять, кто отвечает за уборку придомовых территорий, и как обратиться в ответственную организацию.





Для начала нужно определить, кто отвечает за состояние вашего двора. Если дворовая территория размежевана, и ее границы определены, то она считается общедомовым имуществом. Содержание общедомового имущества – задача управляющей компании или ТСЖ. Их контакты можно найти в квитанциях на оплату ЖКУ, на информационных стендах в подъездах и сайте ГИС ЖКХ .



Если придомовая территория не размежевана и не установлены ее границы, ответственность за порядок лежит на местной администрации. В таком случае следует обращаться в ЕДДС или орган местного самоуправления.



Если после ваших обращений в управляющие организации ситуация не изменилась, можно пожаловаться в Госкомитет по жилищному надзору.





Обратиться в Госкомитет можно двумя способами. Первый – лично (с паспортом) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д.4, каб.27. Второй - онлайн через портал ГИС ЖКХ, перейдя по сылке. В этом случае вам даже не придется выходить из дома, а отправленное обращение пройдет автоматическую регистрацию.



Госкомитет по жилищному надзору не проводит надзорных мероприятий по сообщениям в соцсетях, однако инспекторы помогают, обратившимся в группу во Вконтакте, наладить взаимодействие с управляющей компанией для решения проблемы.