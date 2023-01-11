Пни с подсветкой и монокуляры – в Карелии открыли маршрут для туристов

В Сортавале открыли новый маршрут для туристов и местных жителей. Об этом сообщается в группе администрации поселения.

На вершину живописной горы Паасо на окраине города теперь ведет деревянная лестница с настилами, по бокам которой установлены пеньки с подсветкой. На верхних площадках горы установили монокуляры. Также здесь установят скамейки и урны.

За новогодние каникулы новый маршрут оценили гости и жители Сортавалы.

Паасо — городище древних карелов на горе Паасонвуори. Древнее поселение было открыто финским археологом Отто Аппельгреном в 19 веке. В переводе с финского Paaso – «плоский», вершина горы Паасо действительно плоская, что позволило древним жителям Карелии построить здесь жилища. Сначала городище было местом для укрытия от врагов, а затем стало постоянным поселением. В городище Паасо было несколько деревянных домов, защищенных воротами и валом из камней. Во время археологических раскопок в 70-х годах здесь были найдены украшения, обломки мечей и стрел, а также предметы быта древних поселенцев. По словам ученых, на местности заметны следы пожара, возможно, поэтому древним карелам пришлось оставить Паасо и найти себе новое пристанище. // фото паблика «Администрация Сортавальского поселения»