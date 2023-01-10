Названы самые популярные города для путешествий зимой

Опрос показал, какие российские города пользуются спросом у туристов в зимнее время. Топ возглавили Калининград, Петербург, Великий Устюг. В десятку также вошли Петрозаводск и Сортавала, пишет ТАСС со ссылкой на опрос сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру. В исследовании участвовали почти пять тысяч респондентов.

Самая недорогая аренда жилья оказалась в Калининграде, в сутки – 2920 рублей. В Северной столице в среднем – 3530, в других городах – более 4 тысяч рублей в сутки. Дороже всего арендная ставка оказалась в Сортавале – 6200 рублей, для сравнения в Москве – 4480, Сочи – 4020, Великом Устюге – 5110, Петрозаводске - 4310.

Также в числе популярных городов для поездок зимой - Екатеринбург, Ялта, Суздаль, Йошкар-Ола, Зеленоградск и Светлогорск, Дербент, Владивосток. // фото «Петрозаводск говорит»