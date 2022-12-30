Более одного миллиона туристов посетили Карелию в этом году

Карелию в этом году посетило более одного миллиона туристов. Республика впервые достигла такого показателя. Об этом заявил и.о. начальника регионального управления по туризму Михаил Трифанов.

31 декабря в воздушной гавани Петрозаводска приземлился самолет, который доставил еще 162 гостя, сообщили в пресс-службе туристического управления. Всего за новогодние праздники Карелия примет три чартерных рейса из Москвы.

Также в этом году впервые в Карелии была организована масштабная программа летних чартеров. А туристический бизнес региона впервые по нацпроекту получил господдержку в размере почти полмиллиарда рублей.

Объекты размещения для туристов на новогодние праздники забронированы практически полностью.