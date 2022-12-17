Легендарную ретро-электричку запустят в Ленобласти

В новогодние каникулы по соседству с Карелией запустят ретро-электричку. В течение недели, со 2 по 8 января, ЭР2К-980 будет курсировать между Петербургом и Выборгом, сообщает 47news. Билеты на ретро-электричку станут доступны с 24 декабря.

В составе туристического ретро-электропоезда «Лахта» десять воссозданных вагонов, внутри интерьер в стиле 70-80-х годов. Из Санкт-Петербурга ретро-электричка будет отправляться в 08:30, в Выборг пассажиры прибудут в 11:45. В обратном направлении поезд отправится в 17:30 и прибудет в конечную точку в 21:00.

В пути будут остановки на станциях Токсово, Кавголово, Орехово, Игора и Каменногорск, где также будет организована стыковка с «Ласточкой» до Сортавалы. // фото unsplash.com