Названы востребованные у россиян направления для путешествий

Популярными у российских путешественников направлениями для поездок на Новый год являются Краснодарский край, Татарстан, Москва, Великий Устюг, Золотое кольцо. При этом в путешествия отправляется совсем немного россиян – всего 2-3%. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Что касается зарубежных направлений для поездок на новогодние каникулы. То лидером здесь является Турция. Новогодний тур на неделю на двоих обойдется в среднем от 100 тысяч рублей. Также востребованы у россиян Объединенные Арабские Эмираты и Египет. В ОАЭ туры на двоих в среднем стоят от 250 тысяч, в Египет - около 210 тысяч.

В Карелиястат ранее оценили предпочтения жителей Карелии по поездкам в прошлом году. Большинство туристов выбирали для отдыха путешествия по России. В 2021 году 84% проданных турпакетов включали поездки по стране. Самым популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым, среди зарубежных - Турция. // фото unsplash.com