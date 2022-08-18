Муниципальный трамвай запустят в Сортавале

В Сортавале планируют запустить муниципальный трамвай. Об этом сообщили в администрации города.

Накануне в столице северного Приладожья прошло выездное совещание компании «РЖД», посвященное вопросу организации движения трамвая. Точный маршрут для нового вида транспорта не раскрывается, известно лишь, что трамвай будет доезжать до улицы Валаамской.

Работы по укладке рельсошпальной решетки планируется выполнить в течение августа-сентября, уточнили в администрации Сортавалы. Фото: unsplash.com