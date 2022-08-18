Слуховые аппараты за миллион рублей получил 7-летний мальчик в Карелии

Современные слуховые аппараты теперь есть у 7-летнго мальчика. Юному жителю республики выдали эти высокотехнологичные устройства по электронному сертификату, сообщили в карельском отделении Фонда социального страхования.

Изделия стоят порядка миллиона рублей. Это маленькие компьютеры, которые снабжают мозг звуковой информацией. Приборы передают звуки во внутреннее ухо через кости черепа.

Дорогостоящие приборы можно получить бесплатно по электронному сертификату. Его в ФСС оформляют после подачи заявления в течение пяти дней. // Фото: pxhere.com