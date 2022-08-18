Дистанционная запись к врачу иногда дает сбой

Дистанционная запись к врачу становится все популярнее у жителей Карелии – удобна, занимает мало времени. Но, как и в любой системе, здесь иногда бывают сбои. Поэтому в регионе стремятся улучшить качество оказания данной услуги, устранить технические и организационные ошибки, которые возникают при ее реализации, рассказал глава минздрава республики Михаил Охлопков.

Согласно опубликованному рейтингу Минцифры России за 2 квартал технические ошибки в разных регионах фиксируются в диапазоне от 2 до 69%. В 52 регионах процент ошибки составляет более 10%, в Республике Карелия – 15%. Доля организационных ошибок в регионах – от 0 до 41%, при этом ошибки более 10% зафиксированы в 67 регионах. В Карелии доля таких ошибок – 29%.

«В Карелии запустили пилотный проект экспериментального информационного взаимодействия для предоставления данной услуги на ЕПГУ с использованием региональной витрины расписаний на базе типового решения «Витрины данных» Единой информационной платформы Национальной системы управления данными. Это позволит обеспечить прямой «онлайн»-доступ ЕПГУ к региональной витрине данных, содержащей сведения о расписаниях врачей, сделает услугу более удобной, доступной и информативной для населения. Надеюсь, что пользователи увидят положительные изменения уже в конце года»,

- отметил министр.