Температурный рекорд установлен в Петрозаводске

17 августа в Петрозаводске был установлен температурный рекорд для этого дня. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, вчера воздух в карельской столице прогрелся до +29,2. Предыдущий рекорд был поставлен в 2007 году. Тогда температура воздуха в этот день составляла +26,7.

По информации паблика, осадков в столице Карелии не будет еще, как минимум, неделю. Вместе с сухой погодой сохранится и жара.

Отметим, от жары страдает вся европейская территория России. Душно даже на Крайнем Севере. Из-за непривычной для августа погоды сильно горят леса. Фото: unsplash.com