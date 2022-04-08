Туристов будут возить в Рускеалу на ретро-автобусах

В предстоящем сезоне гостей Сортавальского района между объектами туристической привлекательности будут перевозить ретро-автобусы. Об этом сообщает администрация Сортавалы со ссылкой на главу города Сергея Крупина.

В частности, регулярные туристические рейсы на ретро-автобусах будут организованы между Сортавалой и Рускеалой. Уже подготовлено их расписание.

Почти все транспортные средства уже прошли капитальный ремонт и готовы к работе. Перевозчик планирует принять на работу водителей из числа местных жителей, имеющих права необходимой категории. Фото pixabay.com/Tama66