08 апреля 2022, 20:46
Общество

Туристов будут возить в Рускеалу на ретро-автобусах

Перевозчик планирует принять на работу жителей Карелии, имеющих необходимую водительскую категорию

В предстоящем сезоне гостей Сортавальского района между объектами туристической привлекательности будут перевозить ретро-автобусы. Об этом сообщает администрация Сортавалы со ссылкой на главу города Сергея Крупина.

В частности, регулярные туристические рейсы на ретро-автобусах будут организованы между Сортавалой и Рускеалой. Уже подготовлено их расписание.

Почти все транспортные средства уже прошли капитальный ремонт и готовы к работе. Перевозчик планирует принять на работу водителей из числа местных жителей, имеющих права необходимой категории. Фото pixabay.com/Tama66

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Метки: 
сортавала
рускеала
ретро-автобус
туристы
Сергей Крупин
новости Карелии