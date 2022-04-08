08 апреля 2022, 20:46
Туристов будут возить в Рускеалу на ретро-автобусах
Перевозчик планирует принять на работу жителей Карелии, имеющих необходимую водительскую категорию
В предстоящем сезоне гостей Сортавальского района между объектами туристической привлекательности будут перевозить ретро-автобусы. Об этом сообщает администрация Сортавалы со ссылкой на главу города Сергея Крупина.
В частности, регулярные туристические рейсы на ретро-автобусах будут организованы между Сортавалой и Рускеалой. Уже подготовлено их расписание.
Почти все транспортные средства уже прошли капитальный ремонт и готовы к работе. Перевозчик планирует принять на работу водителей из числа местных жителей, имеющих права необходимой категории. Фото pixabay.com/Tama66