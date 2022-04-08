Группа гаражей на Зареке отправлена под снос

Мэрия Петрозаводска сообщила об очередной группе гаражей, которые отправлены под снос. Информация размещена на сайте городской администрации.

Так, на этот раз должны быть демонтированы восемь конструкций, расположенных возле дома №18 на улице Чернышевского.

Земельные работы будут проведены в период с 11 по 24 апреля, отметили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее сообщалось о демонтаже 13 объектов в районе Октябрьского проспекта. Фото администрации