08 апреля 2022, 20:24
Группа гаражей на Зареке отправлена под снос
Земельные участки на улице Чернышевского будут освобождены с 11 по 24 апреля
Мэрия Петрозаводска сообщила об очередной группе гаражей, которые отправлены под снос. Информация размещена на сайте городской администрации.
Так, на этот раз должны быть демонтированы восемь конструкций, расположенных возле дома №18 на улице Чернышевского.
Земельные работы будут проведены в период с 11 по 24 апреля, отметили в мэрии Петрозаводска.
Напомним, ранее сообщалось о демонтаже 13 объектов в районе Октябрьского проспекта. Фото администрации