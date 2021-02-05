Покупавших дорогие лекарства петрозаводчан обвинили в следовании моде

По сообщению Госкомстата, население в 2000 году затратило на лекарства почти столько же денег, сколько и на хлеб, или другие продукты питания. С чем это связано? С высокими ценами или с возросшим числом заболеваний? Хоть и говорится в народе «здоровье не купишь», но почему-то жители республики этой мудрой истине не внемлют. Тратят на лекарства уйму денег, - грустно пошутил журналист.

«По итогам прошлого года население РК приобрело лекарственных средств на 366 миллионов рублей, - сообщила Людмила Турпиайнен, зам.нач.отдела статистики. - Сахара население купило на 203 миллиона рублей. Рыбы на 190 миллионов рублей. Масла всякого на 276 миллионов. И хлеба на 450 миллионов рублей. Мы потребляем на душу населения в среднем в месяц лекарств на 40 рублей. То есть семья из трех человек покупает лекарств на 120 рублей в среднем в месяц». Для сравнения скажем, что в те годы зарплата дворника составляла 600 рублей, и ее сильно задерживали. Означала статистика, что наши затраты на медикаменты примерно равны затратам на хлеб. Отчасти это было связано с ростом заболеваемости. Ослабленное бедностью население стало в те годы чаще болеть вирусным гепатитом, скарлатиной, ветрянкой, краснухой, а также мучиться от педикулеза.

Но это лишь одна сторона медали. Давно уже не требовало доказательства утверждение, что болеть себе дороже. Цены в аптеках так и норовили вцепиться в больное горло. Многие предпочитали обходиться народными средствами. Был в 90-е годы даже такой конфуз — в аптеке на всякий случай сохранили ведро освященной воды — пригодится тем, кто купить лекарств не может. Но и в нулевые народ прибегал к помощи фармацевтов лишь в крайнем случае. Посетительница аптеки так и сказала: «Мы сами лечимся. Слишком дорогие лекарства. Но пользуемся все равно аптекой. Если человек с астмой — то как он может без аптеки? Придется покупать». Сами же аптекари выдвигали свою теорию, касающуюся увеличения затрат на лекарства, дескать, люди покупаются на рекламу.

«С моей точки зрения, у населения есть выбор: покупать лекарства отечественные, более дешевые, или дорогие, которые рекламируются, на них существует мода — они находят спрос у населения. И даже, может, необоснованно часто спрашиваются людьми», - заявила Елена Горячкина, заведующая аптекой. Обидно было слышать, что все мы жертвы моды и рекламы, по собственной прихоти скупающие таблетки по высоким ценам. А если серьезно — вывод напрашивался сам собой. Дорого жить и дорого болеть, дешевле только ноги протянуть.

Вот с круглосуточными аптеками у нас были проблемы, зато круглосуточных магазинов — хоть отбавляй. И раз они были, существовали и проблемы, с ними связанные. Съемочная группа побывала в отделе исполнения административного законодательства города, в просторечьи именуемом «экологической милицией». «Экологи» считали, что было бы неплохо ограничить в Петрозаводске количество таких торговых точек.

Отдел исполнения административного законодательства частенько разбирался с безобразиями, которые творились в круглосуточных магазинах и на их территории. Жалобы шли по двум основным направлениям: шум и продажа некачественной продукции. Торговать «левой» водкой легче — меньше проверяющих. Нарушали закон практически по всему городу. Старший инспектор ОИАЗ Роман Тойвонен перечислил все основные точки в центре, несколько на Кукковке. Экологическая милиция пристально следила за тем, что делается в круглосуточных магазинах. Но наше административное законодательство таково, что наказать владельцев магазина можно только деньгами. Других прав, к сожалению, федеральное законодательство милиции не давало.

«Все, что можно сделать, это составить протокол об административном правонарушении, наложить штраф. В лучшем случае направить представление на имя главы самоуправления для принятия мер воздействия к нарушителю путем отзыва лицензии, приостановления деятельности и прочее».

Пять раз за 2000 год экологи отдавали в мэрию предписание о лишении лицензии магазинов, торгующих с нарушениями. Но мэрия не наказала ни один магазин. Это более чем странное отношение городских властей к ночным торговцам можно было объяснить чем угодно — поисками компромиссов, устранением недостатков. Но попробуйте убедить простой народ, что делается это не за определенную благодарность, выраженную в неких суммах, которые шли в обход бюджета, в чужие карманы.

Люди посчитали бы эту версию наиболее вероятной. В экологической милиции вообще считали, что обилие круглосуточных магазинов не нужно городу. Можно высчитать, какова в них потребность, и придерживаться этого количества — вот мнение Романа Тойвонена, который считал, что ограничить число таких точек стоит. Потому что от них много проблем. Нельзя сказать, что ночная жизнь криминальна по своей сути. Но держать ее под контролем необходимо, если уж чиновники думают о благе горожан. В МВД тоже считали, что такие точки — источник криминала. Мэрия могла сказать свое веское слово, но молчала.

Таким было 4 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото riabir.ru)