Депутат из Карелии озаботился шумом от магазинов, торгующих спиртным

Круглосуточный магазин, торгующий спиртным! В нем всегда можно купить что-то вкусное, если не спится. Но если кому-то такие лавочки доставляли радость, то у кого-то они ее отнимали. Никто не подсчитывал, сколько людей страдает от такого вида торговли. И ровно 20 лет назад этот вопрос поставили ребром. В те годы на каждом углу располагались круглосуточные магазины, в которых продавался алкоголь. Депутат Александр Лукин считал, что это мешает людям жить. Речь идет о тех магазинах, которые располагались вопреки всем правилам и нормам в жилых домах и рядом с учебными учреждениями. Вероятно, такие магазины приносили своим владельцам хорошую прибыль. Но люди страдали от такого соседства.

«Перед новым годом ко мне подошел директор одного из лицеев и говорит, - объяснял Александр Лукин. - Вот 30 метров напротив входа в школу открыли в ночное время в жилом доме магазин. Сразу появились выпившие старшеклассники. И через день в школе бьют стекла». Но не только директор школы страдал от такого соседства. Каково людям, которые не могли заснуть из-за шума, если под их окнами шла постоянная гулянка. «Что такое слышимость в домах?! - говорила женщина из такого дома. - Естественно, у нас все слышно. И сотрудники магазина выходят к нам на лестницу, они беседуют, они курят, смеются. Естественно, ночью пешком никто не ходит, машины паркуются всю ночь, дверцы стучат».

Утром невыспавшиеся и злые жильцы домов, где на первых этажах всю ночь торгуют спиртным, шли на работу. Тем, кому приходилось работать после бессонной ночи, начинали задумываться, а есть ли вообще закон, который может защитить их покой?

«Я считаю, что в данном случае мы нарушаем права граждан на отдых. Я посчитал возможным для себя выйти с законодательной инициативой», - пояснил Александр Лукин. Кто и как выдает разрешение на круглосуточную торговлю в жилых домах, есть ли управа на владельцев шумных торговых точек? Возможно ли законодательное решение этой проблемы? Петрозаводчане имеют право на спокойный отдых, считал депутат и обещал всерьез заняться проблемой.

Спустя пару дней репортаж на эту тему вышел уже более предметный. Удалось получить некоторые ответы на вопросы в мэрии. Например, куда обращаться тем, кому эти заведения мешают. Чтобы открыть тот или иной магазин в нашем городе, необходимо было получить от различных инстанций 15 заключений, удостоверяющих, что помещение пригодно для этих целей. Потом в установленном законом порядке — получай нужные лицензии и работай на здоровье. Какой режим работы будет у магазина — определял сам хозяин. И в этом вопросе власть ему была не указ.

«Предприниматель или юрлицо, имеющее магазин, сам определяет режим работы предприятия, и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в этот процесс. Единственное — мы согласуем режим работы предприятий муниципальной и государственной формы собственности», - пояснила Мария Сидоренко, начальник управления потребительского рынка. Но круглосуточные магазины нередко приносили беспокойства жителям домов, в которых расположены. Более 20 жалоб поступило в 2000 году в управление потребительского рынка на работу круглосуточных заведений. Жаловались и на безобразия на прилегающих к ним территориях. В управлении обещали проблемы решать.

«Мы ставим вопрос при выдаче лицензий, что владелец магазина обязан обеспечить общественный порядок и в самом предприятии, не зависимо от режима его работы, и безусловно на прилегающей территории. Если конкретная жалоба — обращаться нужно к нам сюда, в управление. Мы рассматриваем ее и принимаем меры», - заверила Сидоренко. Обратиться можно было и в СЭС, если мешает торговая точка и ее клиенты: «Есть большие полномочия у органов федерального надзора. СЭС может посмотреть все вопросы, связанные с соблюдением санитарных правил. Туда входят и шумы. Если они находят, что имеет место нарушение санитарных правил, они могут запретить вообще размещение магазина». Больше всего жаловались горожане на магазины, расположенные в центре. Получается, чем ближе к центру, тем меньше порядка. Количество круглосуточных торговых точек городские власти контролировать не могли. Федеральный закон не давал им такого права. Если в районе появлялся двадцатый по счету круглосуточный магазин, жаловаться в мэрию было бессмысленно, там помочь не спешили. Управление потребительского рынка пыталось лишь определить территории, где их нельзя открывать — у школ, больниц, в местах массового скопления населения. Подготовили проект, который должны были утвердить депутаты Петросовета. Но закрывать такие торговые точки никто не собирался. Иначе наш ушлый народ просто вернулся бы к подпольной торговле спиртным. Поэтому нужно было найти компромисс: пусть работают, но под жестким контролем.

Таким было 29 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото penzainform.ru)