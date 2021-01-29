Пожарная охрана Карелии предупредила автовладельцев: пусть не жалуются

В случае пожара некоторые дворы могут стать смертельной ловушкой для людей. И такие случаи уже были! Об этом всерьез заговорили 20 лет назад. Вот, к примеру, двор по адресу Балтийская, 35 мог стать такой ловушкой. Дело в том, что оба въезда во двор были перекрыты бетонными блоками, а сами дорожки к подъездам занимали легковые автомашины. Пожарная, скорая, аварийная газовой службы, другие спецмашины не могли протиснуться сквозь строй частных автомобилей. И такой двор у нас в городе не один, а десятки. То есть сотни людей по идее могли стать заложниками огненной стихии.

«В основном это, конечно, районы Кукковки и Древлянки, где узкие дороги вокруг домов, - сообщил Олег Мошников, инспектор ОГПС УВД Петрозаводска. - Люди ставят свои автомобили прямо на проезжую часть, на обочины. И автоцистерна или пожарная автолестница просто не имеют возможности проехать по таким дорогам. Автолестница не может установить свои специальные стойки и подать лестницу на высокие этажи».

Впрочем, пожарные на то и поставлены, чтобы укротить огонь в короткие сроки. Поэтому они не будут особенно щадить машины, которые попадутся им на пути. Пусть нерадивые автовладельцы потом не жалуются.

«Нашим законом о пожарной безопасности мы имеем право какие-то препятствия на своем пути убирать. То есть ту же самую машину можем или в кусты отправить или в кювет. И потом уже пусть нас не винят владельцы этой техники за то, что с их машиной может приключиться, потому что прежде всего нам надо спасти людей», - предупредил Мошников. Городская пожарная охрана много раз обращалась в петрозаводскую мэрию, чтобы навести порядок во дворах, убрать искусственные заграждения с путей спецмашин. Но ответ был весьма странным.

Олег Мошников с удивлением показал на конкретный двор: «Раньше был один проезд загорожен, а сейчас уже два проезда загорожено. Сами понимаете — вот такая реакция на наши просьбы». Что ж, если в этих домах случится несчастье, не предъявляйте претензий к пожарной охране, ругайте, дорогие горожане, либо себя, либо городскую администрацию.

Законы нарушали и нарушают, ничто не изменилось и за две тысячи лет. Но вот методы наказания претерпели изменения. О том, как боролись с пороками на протяжении веков, петрозаводчане могли узнать 20 лет назад на выставке восковых фигур. Она открылась прямо в универмаге «Карелия». Кстати, за несколько лет до этого к нам уже привозили воскового Распутина, и это вызвало в городе резонанс. После чего на Речном вокзале у нас очутился восковой Петр Первый, который впоследстии перекочевал в Национальный музей. Эволюция искусства изготовления восковых фигур процветала в России так же, как и на Западе. Всяческие мадам Тюссо нашим мастерам были не указ. Уже в 1739 году показ восковых фигур являлся массовым зрелищем.

В советское время технологии и секреты мастерства были утеряны. Возрождение началось с города на Неве, где с воском работали лучшие отечественные умельцы.

В столицу Карелии приехал погостить музей из Петербурга, который привез весьма необычную выставку «История пыток и наказаний». Художественный руководитель выставки Валерий Козинец рассказал: «Идея этой выставки заключалась в том, чтобы познакомить как можно более широкий круг зрителей в нашей стране и за рубежом с такой очень сложной проблемой, как преступление-наказание». Несомненно, что для современного человека история телесных наказаний интересна и поучительна в основном в отношении изучения быта и нравов прошлых эпох — Средневековья в том числе. Любимый персонаж экскурсоводов царь Иван Грозный.

«Мне приятно стоять с таким великим человеком рядом, - засмеялась Наталья Анищенко. - Раньше, я думаю, люди не могли себе этого позволить. Это особая честь». А уж какие истории работники музея рассказывали посетителям! А надо отметить, что в начале 2000-х широкой публике еще не сообщали любопытных подробностей из жизни этого царя. Так что повествование не менее шокирующее, чем зрелище: «Сам Иван Грозный, хотя и был набожным человеком, тем не менее это не мешало ему блудить. Он сам признавался, что растлил не одну тысячу невинных дев. Видимо, бог его за это покарал, и в последние годы жизни у него обнаружилась четвертая степень сифилиса, гниение внутренних органов, от него исходил ужасный запах». От самих же восковых фигур, если и исходит запах, то не гниения, а скорее истории. Истории длинной и почти сплошь кошмарно-мрачной.

Красота и обустроенность нашего города во многом зависят от того, как мы к нему относимся. В октябре 2000 года на улице Калинина открылась новенькая детская площадка. Прошло меньше четырех месяцев, и установленные там качели и карусели оказались выведенными из строя. Сто тысяч рублей стоил этот детский городок, который еще недавно радовал глаз. Глядя на разруху, которая здесь творится, оставалось только вспоминать, с какой радостью и надеждой его строили всем миром.

«В создании этого городка принимало участие очень много людей. Мы нашли спонсоров, откликнулось «Молодежное единство Карелии», жители микрорайона, наша общественная организация. Все строили с таким воодушевлением, хотели подарить детям радость. И вот прошло три месяца, и мы видим, что это, оказывается, никому не нужно», - говорила Ольга Беднягина, представитель общественного объединение «Голиковка», которая потом стала депутатом ЗС РК, правда, сменила фамилию. Виноваты в этом разорении были подростки, которые еще не умели строить, но уже научились ломать. Вряд ли можно заподозрить в вандализме малышей, приходящих на площадку с мамами и бабушками. Это подтвердили и расписанные стены беседки, где малолетние вандалы заправлялись пивом.

«Ведь, наверняка, когда мама покупает велосипед мальчишке, дорогую и желанную игрушку, он не будет ее ломать. Он не даст, наверняка, на нем кататься кому попало. Будет обтирать вечером тряпочкой и уже не посадит на него человек десять. Вот эти качели, например, пришли в негодность только из-за неправильной эксплуатации. Слишком много ребят садилось», - посетовала Ольга. Нет рецепта, как уберечь подобные городки от крушения. К каждому из них милиционера не приставишь. Единственный совет взрослым — следите за тем, что происходит у вас под окнами. Ведь это построено для всех детей.

Таким было 28 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото libkids51.ru)