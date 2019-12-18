Почему проезд в автобусах стоит 32 рубля и где онлайн-кассы? 

18 декабря в карельском УФАС продолжилось рассмотрение дела, возбужденного по подозрению в картельном сговоре компаний, занимающихся пассажирскими автоперевозками в Петрозаводске. Дело появилось еще 13 сентября 2019 года. В поле зрения антимонопольного ведомства попало с десяток компаний, занимающихся автобусными перевозками.

Резкое удорожание проезда в петрозаводских автобусах произошло в июне 2019 года. Тогда цена подскочила на 14% - с 28 до 32 рублей практически на всех автобусных маршрутах, вызвав недовольство и жалобы петрозаводчан. Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в карельское УФАС, обратив внимание на фактически одномоментное и единодушное изменение стоимости проезда.

«Разбор полетов» в карельском УФАС вращалось вокруг принципиального вопроса: каким образом автотранспортные компании рассчитали стоимость проезда в 32 рубля и какие именно факторы повлияли на увеличение стоимости проезда. Если, конечно, они были.

Представители автотранспортных компаний еще на первом заседании комиссии в октябре 2019 года признались, что просто «попали пальцем в эту цифру». Они не смогли представить ни сведений ГЛОНАСС о пройденном автобусами километраже, ни информации о фактических расходах на топливо, ни других документов, подтверждающих резкий рост себестоимости услуги. Автотранспортным компаниям было дано полтора месяца, чтобы они могли представить необходимые сведения. Но и в декабре представители автоперевозчиков не смогли доказать негуманную «калькуляцию», так возмутившую петрозаводчан.

Автоперевозчики вынуждены были признаться, что они не рассчитывают фактическую стоимость проезда. Дошло до того, что они пытались убедить комиссию УФАС, что не ведут даже учета топлива. Тогда как появилась цифра в 32 рубля за проезд? В автотранспортных компаниях уверяют, что стоимость проезда рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями.

Были и другие откровения. На заседании комиссии представители транспортных компаний прямо говорили о том, что хронически не выполняют расписание движение автобусов, так как для них это экономически невыгодно. Представители городской администрации подтвердили, что нарушения фиксируются практически на всех городских автобусных маршрутах, а горожане продолжают жаловаться на работу автобусов.

В выяснении главного вопроса о реальных затратах автотранспортных компаний комиссия особо не продвинулась. Разве что лишний раз специалисты антимонопольного ведомства убедились, что автотранспортные компании не спешат раскрывать свои реальные затраты. В этой ситуации трудно объяснить, как все одновременно пришли к одной стоимости проезда в 32 рубля. Если, конечно, отбросить версию предварительных договоренностей.

Следующее заседание комиссии состоится уже в 2020 году.

Между тем, о пассажирских автотранспортных компаниях вспоминали накануне – в республиканской прокуратуре на заседании общественного совета по защите малого и среднего бизнеса. Первым был рассмотрен вопрос о применении контрольно-кассовой техники в сфере пассажирских перевозок.

Как известно, с 1 июля 2019 года кассовые аппараты должны были появиться в общественном транспорте по всей стране: в автобусах, троллейбусах, маршрутках и трамваях. В Петрозаводске требование законодательства в полном объеме выполнило только муниципальное предприятие «Городской транспорт», снабдив онлайн-кассами все городские троллейбусы. В автобусах все осталось по старинке. Водители по-прежнему берут наличные деньги, а билеты пассажиры либо сами отрывают из рулона, либо просят выдать. Но в подавляющем большинстве случаев билетами никто не интересуется.

На заседании общественного совета, рассказали участники мероприятия, говорилось о том, что автотранспортные компании закупают и регистрируют, так называемые, облачные онлайн-кассы и никаких нарушений в работе общественного транспорта нет. Как выглядит работа с такой техникой? Технология незамысловата: водитель сдает наличные деньги, а сотрудник компании направляет в налоговую инспекцию сведения о выручке. Естественно, гарантировать, что все собранные за проезд деньги будут отражены в отчетности, невозможно.

В налоговой службе предпочитают не комментировать ситуацию с отсутствием онлайн-касс в автобусах Петрозаводска. Возможно, потому, что у налоговиков фактически «связаны руки».

Буквально 3 июля 2019 года, через несколько дней после вступления в силу закона о ККТ в общественном транспорте, президент страны приостановил до 1 июля 2020 года действие отдельных частей административного кодекса, предусматривающих штрафы за отсутствие контрольно-кассовой техники у водителей и кондукторов в общественном транспорте. В общем, все как обычно, закон вроде бы обязывает, но, если его не исполнять, то тебе ничего не грозит.

На этом тревожном фоне, когда автотранспортные компании ведут себя по принципу «сам себе режиссер», крайне волнующе выглядят «выпады» карельского губернатора Артура Парфенчикова в адрес троллейбусного управлнеия. Сначала губернатор говорил о том, что не видит необходимости в существовании троллейбусов. А 18 декабря на сессии Петросовета жестко заявил о желании забрать троллейбусный парк со всей инфраструктурой.

Уничтожение троллейбусного сообщения окончательно обрушит ситуацию с доступностью городского транспорта и «снесет» последний барьер, заставляющий автоперевозчиков соотносить свои аппетиты с материальными возможностями горожан. Троллейбусы давно превратились в главный фактор, сдерживающий рост платы за проезд. Без этой альтернативы цены можно будет взвинчивать без оглядки на пассажиров. Ведь выхода у них просто не останется.