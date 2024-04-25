Петрозаводские любители эстрады 80-х годов получили отличный подарок

Александр Барыкин приехал в Петрозаводск ровно 20 лет назад и выступил в ресторане «Северный». Любители эстрады 80-х годов, пришедшие на то выступление, наслаждались старыми хитами. А журналисты наслаждались общением с певцом, который не отказался дать небольшую пресс-конференцию перед концертом.

В тот период певец много гастролировал. Объяснял это тем, что «нужно кормить» музыкантов группы «Карнавал», за которых он был в ответе. Свободного времени у него почти не было:

-Я телевизор не смотрю. Мне не нравится его смотреть. Я человек-аудио. Слушаю только аудио. И читаю книги.

Барыкин признался, что увлеченно слушал народные мелодии и старинную музыку. Говорил, что очень устал от рок-н-ролла. И от бесконечных переездов.

-Усталый человек – это еще не значит, что он на сцене усталый. Вы видели Джо Кокера? Какой он в жизни, и как он работает. Две разные вещи. Усталость – это просто усталость от дорог.

В Петрозаводск Александр Барыкин привез лишь трех музыкантов группы «Карнавал» из шести. С ними он сотрудничал уже много лет. Мы период, когда в 1987 году группе официально запретили выступать.

-Потому что у нас в Одессе было восстание молодежи после их концерта. Жгли сначала газеты, факелы, потом начали кричать – мы голодные, давайте мясо! Стали переворачивать машины, бить витрины, так далее. У нас была группа скандальная.

Тогда спасло и певца, и его музыкантов заступничество великого танцора Махмуда Эсамбаева. С его легкой руки «Карнавал» долго гастролировал по городам Советского союза, а сам Барыкин даже получил звание заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР. Певец сказал, что песни писал всегда, и это было не хобби, а способ заработать.

-У меня был маленький ребенок, семья. И я не хотел работать кочегаром. Как Цой, царствие небесное. Кому-то хотелось. Дворником, как БГ. А мне нет.

Барыкин не любил российскую «шоу-мафию», а «Фабрику звезд» презрительно назвал «огурцы-помидоры». Его поклонники, которые отплясывали под его песни, с ним, вероятно, согласились бы.

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В Минпечати Карелии говорили о политике СМИ по освещению здорового образа жизни. Выяснилось, что активнее всего с алкоголизмом, наркоманией и прочими нехорошими излишествами борются газеты «Петрозаводск» (сайт, на котором выходит наша рубрика, ее правопреемник) и «Молодежная газета».

«Пьянству – бой», «Скажем наркотикам – нет», «Мы за безопасный секс». Такие лозунги звучали за круглым столом в Министерстве печати. Собравшиеся выяснили, что проблемы развития физической культуры и спорта в республике стоит особенно остро. Начиная с января 2004 года Минпечати вело мониторинг ведущих СМИ Карелии. Согласно исследованиям, больше всего внимания ЗОЖ уделяли «Петрозаводск» и «МГ», а меньше всех «Комсомольская правда». Татьяна Демидова вела спортивную полосу в газете «Петрозаводск» к тому моменту около семи лет. И ее материалы были одними из самых читаемых. Кроме того, она сама активно занималась спортом, подавая пример читателям.

«Мы уделяем внимание не только большому спорту, но и массовому. И здоровому образу жизни. Одно без другого быть, конечно, не может. А я сама просто очень люблю это. Чисто мое хобби! Я утром делаю все для ЗОЖ, заряжаюсь и делаю страничку», - сказала Татьяна.

О здоровом образе жизни размышлять можно сколько угодно. Можно агитировать читателя не пить, а заниматься спортом. Но сначала хорошо бы, как говорил Жванецкий, «в консерватории кое-что исправить». Татьяна пояснила: «Недавно прошли соревнования по борьбе самбо, и эти соревнования всегда проходили на уровне. И мне было очень обидно, что дети не получили никакого подарка. Взрослые получили призы, а дети одни грамоты. Так не должно допускаться. И об этом нужно писать».

При этом вопросы о ЗОЖ решали в прокуренных кабинетах, а не на беговых дорожках. И толку от подобных заседаний с хорошими намерениями было немного.

Таким было 25 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.