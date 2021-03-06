Петрозаводчанка уже полгода заходит к себе домой через окно

2013 году петрозаводчанка Ирина Белянская продала квартиру в Петрозаводске, купила участок в пригороде и вместе со своим мужем стала строить дом. Однако через два года супруги развелись и так уж вышло, что мужчине досталась та половина дома, где расположен вход.

Суд обязал бывшего мужа предоставить Ирине доступ к ее жилплощади. Но, как известно, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Уже полгода женщина заходит к себе домой через окно.

Подробности этой унизительной истории — в нашей традиционной видеорубрике.

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