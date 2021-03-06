Улицу Куйбышева в Петрозаводске продлят до набережной Варкауса

Улицу Куйбышева в Петрозаводске продлят, сообщает администрация города.

После завершения работ по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно сообщение между центром города и Октябрьским районом. В настоящее время, особенно в час-пик, проезд по улице Кирова явно затруднен.

Реализация проекта, включена в федеральную программу «Развития Республики Карелия на период до 2021 года». Его разработка началась ещё в 2018 году.

Технически, проект заключается в реконструкции части города от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, в виде строительства прямой магистрали до набережной Варкауса.

Новая транспортная артерия поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.

В связи с необходимостью организации дороги и перестройки подземных коммуникаций выдано разрешение на снос зелёных насаждений на участке от Неглинской набережной до набережной Варкауса. Восстановительная стоимость в размере восьми миллионов рублей направлена в бюджет Петрозаводского городского округа.

ООО «Технострой» приступило к работам в полосе отвода под строительство дороги.

Изображение с сайта администрации Петрозаводска