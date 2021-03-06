Жители Карелии добровольно сдали 21 единицу оружия

За неделю сотрудниками территориального управления Росгвардии проведено 65 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

Из оборота изъяли одну единицу оружия. Еще 21 единицу, с 19 февраля по 4 марта, жители Карелии сдали добровольно. Составлено девять протоколов об административных правонарушениях.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»