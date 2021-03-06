06 марта 2021, 09:56
Жители Карелии добровольно сдали 21 единицу оружия
Сотрудники Росгвардии, при проверках соблюдения правил хранения и обращения, изъяли одну единицу оружия
За неделю сотрудниками территориального управления Росгвардии проведено 65 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».
Из оборота изъяли одну единицу оружия. Еще 21 единицу, с 19 февраля по 4 марта, жители Карелии сдали добровольно. Составлено девять протоколов об административных правонарушениях.
Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»