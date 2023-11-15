Петрозаводчане перепутали занятия психологов с сектой сатанистов

Ровно 20 лет назад журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, отправились снимать очень таинственный репортаж. К тому моменту уже целый год в петрозаводском Доме офицеров работал клуб практической психологии. Он назывался «Солнечный мир». И все это время о клубе ходили нехорошие слухи. Один из самых распространенных – в Доме офицеров поселилась секта, там заседают сатанисты. Что происходит на самом деле – отправилась выяснять съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики. И конечно, никаких сатанистов там не нашлось.

Хотя что-то странное в этом клубе, определенно, происходило. Но все, что непонятно с первого взгляда, всегда кажется нам подозрительным. А тут слишком уж радовались друг другу люди, много улыбались без видимых причин, часто обнимались.

-В городе говорят, что у вас тут секта, это так? – такой вопрос задали психологу Ольге Поповой, которая была одним из руководителей клуба.

-Да, обо всех клубах сначала возникает такая реакция. Потому что неизвестно, что такое психология, и как это можно практически этим заниматься.

А занятия были любопытные – посмотрите это видео!

«Многие спрашивают нас: к вам что, больные приходят? Нет, больных у нас нет, - рассказал второй руководитель Олег Стрелков. – Есть маленькие проблемы у людей, которые возможно решить в клубе».

Одна из участниц клуба Татьяна Лайтинен подтвердила эту мысль: «Я хочу не только научиться знакомиться, это мне легко. А вот продлить знакомство у меня не получается. Вроде как люди не хотят со мной продлить знакомство. А я хочу вот здесь этому научиться».

Казалось бы, одиночество – «болезнь» людей среднего возраста и старше. Татьяна Лайтинен как раз входила в эту возрастную группу и вроде бы подтверждала эту мысль. Но удивительным было то, что большинство членов того клуба были студентами. И они признали, что тоже испытывают дефицит общения. Ольга Головкова сказала: «Свой круг общения меня устраивал. Но он был привычный».

Олег Ананьев признал, что клуб не помогает ему лучше учиться, например. Ни плюсов, ни минусов в учебе он не отметил: «Но я просто стал по-другому ко всему относиться». И видимо, человеку было это необходимо.

Клубная жизнь – это не только занятия раз в неделю. Кстати, психологические тренинги продолжались четыре с половиной часа. Участники сообщества проводили вместе праздники, даже устраивали игру КВН, вылазки на природу. Прощались в конце занятия они крепкими объятиями.

Каждую неделю на канале СТС выходила программа «Самый умный ребенок» (0+). Отборочные туры этой популярной игры проходили и у нас в Петрозаводске. Самым умным школьником в столице Карелии стал восьмиклассник Державинского лицея Леша Киселев. Он вернулся из Киева, где померился силами ума и эрудицией с другими участниками из нескольких городов России и Украины.

Съемочная группа поехала знакомиться с Лешей, когда у него шел урок английского языка. В том, что одноклассник Киселев – самый умный – никто в школе не сомневался. «Биологию он отлично знает. Любознательный очень. По нему заметно, что он занимается вне школы. Он интересуется многим другим», - наперебой говорили о нем друзья.

В съемках программы в Киеве принимали участие победители отборочных региональный туров из Москвы, Астрахани, Твери, Петрозаводска и нескольких городов Украины. «Съемки проходили на студии Довженко, - рассказал о впечатлениях Леша Киселев. – К сожалению, эта студия не ремонтировалась со временем самого Довженко. Но все равно было очень интересно. И я не сильно расстраиваюсь, что проиграл».

Он не привез домой звания «Самого умного». Зато обрел новых друзей и массу впечатлений. Особенно его поразила ведущая телешоу Тина Канделаки: «Было интересно, как она себя вела. Мне понравилось. Как ведут себя звезды за кадром? Если честно, то Тина Канделаки кушала с полным ртом, это было смешно. Грызла ногти. И зевала постоянно». Как рассказали одноклассники Леши, он ничуть не зазнался после участия в знаменитой телеигре. И по-прежнему давал списывать контрольные работы.

Таким было 15 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.