Объявляем победителя марта конкурса «Будни и праздники всей семьей»

Пришло время подвести мартовские итоги конкурса «Будни и праздники всей семьёй», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

В течение недели с 17 по 23 марта на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии имели возможность проголосовать за понравившиеся конкурсные работы. Больше всего голосов набрали фотографии сестричек Вероники и Виолетты, Анастасии и Марьяны, а также фото Эмилии на рыбалке.

Из числа лидеров редакция выбрала победителя. Лучшим кадром марта мы решили назвать снимок Анастасии, Марьяны и их мамы Ирины Сухановой.

«В нашей семье принято часто печь пироги. Для детей это особый ритуал. Они наперегонки бегут замешивать тесто. Старшая дочь Настенька (13 лет) уже и сама полностью может с нуля испечь пирог, пиццу (замесить тесто, сформировать пирог, поставить в духовку на определенную температуру и время). Самое вкусное — это, конечно же, доесть сырые остатки теста. Себя вспоминаю маленькую — это доставляло огромное удовольствие. Так и мои дети — могут даже поругаться, кто будет доедать. А если вдруг не позовешь замешивать тесто, то и скандал могут устроить: как это так без них управилась!», — написала Ирина Суханова.

Поздравляем победителей! Семье Ирины Сухановой достается приз – профессиональная фотосессия с фотографом Еленой Аляхнович. Сертификат можно будет забрать в редакции по адресу: ул. Лыжная, 6. Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-33-01.

Снимки, которые не попали в мартовское голосование, переходят на следующий месяц. Конкурс продлится до 31 мая. Фотографии можно присылать на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Будни и праздники всей семьёй» и коротким рассказом о любимом времяпровождении вашей семьи. Самые яркие кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама» (главное фото: caringseniorservice.com)