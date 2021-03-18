В мэрии наградили победителей конкурса «Бюджет для граждан»

В администрации города прошла торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан», сообщает сайт администрации Петрозаводска.

Итоги интеллектуального состязания были подведены еще в декабре, но из-за ограничительных мер, торжественное награждение было отложено.

Пятый раз мы подводим итоги этого конкурса и отмечаем, как происходит его развитие. С каждым годом в работах появляется все больше творчества, элементов исследовательской работы. Это уже качественно новый уровень. Мы надеемся, что через конкурс вы получаете нужные и важные компетенции, готовите себя к будущей жизни,

- сказала участникам церемонии Ирина Мирошник.

Жюри было представлено 76 работ более чем сотни авторов.

Оценивали проекты председатель контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа Алексей Григорьев, заместитель начальника инспекции федеральной налоговой службы по Петрозаводску Татьяна Сазонова и старший методист Центра развития образования Елена Порыгина.

Номинация «Бюджет в социальных сетях»

I место - Дарья Иванова и Томас Шайтер,

II место - Мария Семченко и Анастасия Соловьева,

III место Илья Гречнев (гимназия № 17).

Номинация «Лучший видеоролик о бюджете»

I место – Екатерина Сергина (гимназия № 17),

II место - Дана Дутова, Дарья Томашова и Артем Харин (средняя школа № 39),

III место - Татьяна Яцковец (средняя школа № 27).

Номинация «Лучший слоган на тему «Для чего нужны налоги?»

I место - Даниил Мяккиев (лицей № 1),

II место - Ян Верещагин (средняя школа № 27),

III место - Елизавета Филиппова (Державинский лицей).

Фото с сайта городской администрации