Выбираем лучший кадр марта конкурса «Будни и праздники всей семьёй»

Сегодня начинаем голосование за лучший снимок марта конкурса «Будни и праздники всей семьёй», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Напомним, что победителей мы будем выбирать ежемесячно до конца мая этого года.

Присылайте фотографии, рассказывающие о семейных увлечениях, досуге и любой совместной деятельности членов семьи. Прогулки в парке или в лесу, рыбалка, совместные игры, хобби или работа на даче – вариантов приятно провести время со своей семьей множество. Не забудьте запечатлеть на фото лучшие моменты и поделитесь ими с нашими читателями!

Самые интересные кадры будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Отправляйте ваши снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу) с пометкой «Будни и праздники всей семьей». Необходимо, чтобы снимки были хорошего качества и не постановочные.

В письме укажите, кто изображен на фото, представьтесь, и обязательно напишите несколько слов о любимых занятиях вашей семьи. Участники должны состоять в нашей группе в сети «ВКонтакте».

Конкурсные работы участников, претендующих на победу в марте, можно посмотреть здесь. Голосование начинается 17 марта и продлится до 23 марта. В тот же день будет объявлен победитель. Его выберет редакция из числа трёх участников, набравших наибольшее количество читательских голосов. Заходите в группу ВКонтакте «Петрозаводск говорит» и ставьте лайки под понравившимися снимками! (Главное фото: culture.ru)