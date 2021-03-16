В Карелии в исправительной колонии стартовал кулинарный телепроект

В исправительной колонии №7 определят самого талантливого, находчивого и креативного кулинара учреждения, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

В сегежской «семерке» стартует новый кулинарный телепроект «Еда в ИК». Восемь конкурсантов из разных отрядов учреждения борются за признание зрителей.

Первый этап кулинарного поединка совпал с Масленичной неделей, поэтому заданием для конкурсантов стало приготовление блинов. Члены жюри оценивали консистенцию приготовленного теста, целостность и качество обжарки блина, а также подачу, украшение и вкус готового блюда.

Для украшения и начинки кулинарам были предложены: творог, сгущенное молоко, фрукты.

По результатам первого тура лидирует осужденный Богдан Р., набравший наивысшее количество баллов. Комиссия высоко оценила приготовленные им оригинальные роллы из блинов.

В ближайшее время пройдет второй тур конкурса «Еда в ИК», в котором участники, должны будут приготовить блюдо из набора продуктов.

Фото из группы УФСИН России по Республике Карелия