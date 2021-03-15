Петрозаводчанка победила в балетном конкурсе Ballerinka Baltic Sea

Катя Павлова, воспитанница балетной студии, победила в международном детско-молодежном балетном конкурсе классической хореографии Ballerinka Baltic Sea, сообщает паблик «Музыкальный театр Республики Карелия»

Наставник юной балерины – заслуженная артистки Карелии и России Наталья Гальцина.

В конкурсе приняли участие 260 танцоров. В жюри – всемирно известные артисты Большого, Мариинского, Михайловского театров, Театра балета Бориса Эйфмана: Юлия Махалина, Игорь Колб, Сергей Филин, Антон Корсаков, Ольга Розанова.

Победить в таком престижном конкурсе в возрастной группе 12-16 лет и получить высокие оценки профессионального жюри – большой успех юной балерины и ее наставницы.

Безмерно благодарим лучшего в мире педагога Наталью Васильевну Гальцину!,

– говорит мама Кати.

Поздравляем юную звезду с победой!

Фото из группы «Музыкальный театр Республики Карелия»