Портал «Петрозаводск говорит» объявляет новый фотоконкурс

Портал «Петрозаводск говорит» совместно с газетой «ТВР-Панорама» объявляют новый фотоконкурс «Будни и праздники всей семьей»!

Ждем от вас снимков, рассказывающих о вашей семье, о любимых семейных занятиях, о том, как проводите будни и праздники, чем занимаетесь в свободное время, особенно сейчас, зимой. Может быть, кто-то ездит семьей на рыбалку, а может, катается с горок на лыжах, санках, ледянках. Наверняка кто-то любит мастерить, а кто-то с удовольствием играет с детьми... Занятий в семье много, расскажите о своих добрых увлечениях, поделитесь ими с нашими читателями!

Присылайте фото на почту ptzgovorit.interesno@yandex. ru (только по этому адресу) с пометкой «Будни и праздники всей семьей».

Не забывайте подписать свою фамилию и указать, кто на фото, а также рассказать пару слов о семейных занятиях.

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Пятерка финалистов будет определяться читательским голосованием на сайте, а победителя из числа лидеров по итогам каждого месяца выберет редакция.

Победитель получит приз — фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович (в студии или фотопрогулка — на выбор). Конкурс продлится до 31 мая 2021 года. Подробности по тел. 53-13-13. (Фото: penzamama.ru)