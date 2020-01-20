Нерентабельная Карелия: жителей Гирваса отрезали от цивилизации

16 января 2020 года на заседании парламентской комиссии по вопросам развития транспорта заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Виталий Спиридонов заверил карельских депутатов, что ситуация с автобусным сообщением в республике выправилась. По словам министра, на улучшение автобусных перевозок повлияло приобретение в прошлом году 29 автобусов для ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис», которые предназначены для междугороднего и пригородного сообщения.

- Как только поступили автобусы и встали на маршруты, у нас практически пропали жалобы жителей на транспортное обслуживание, - сообщил Спиридонов.

С подобной оценкой могли бы поспорить жители многих карельских деревень и поселков. Дело в том, что Виталий Спиридонов говорил только о межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутах. О том, как живут люди в поселках, которые находятся в «ореоле» муниципальных автобусных перевозок, страшно подумать.

Виталий Спиридонов на заседании комиссии в ЗС РК

В нашу редакцию обратились жители поселка Гирвас, где живет порядка тысячи человек. Проблемы начались осенью 2019 года, когда прервалось автобусное сообщение между Гирвасом и Кондопогой. До октября, рассказали жители поселка, автобус ходил каждый день. Затем он исчез. После многочисленных жалоб автобусное сообщение удалось временно восстановить, и в декабре три раза в неделю можно было добраться до районного центра. В январе 2020 года автобусное сообщение вновь прекратилось.

- У нас в поселке без автобусного сообщения очень сложно обойтись. Много пожилых людей, у которых нет личного автотранспорта. Зубной врач в Гирвасе вообще не появляется, в поликлинику, службу занятости, социальные службы ехать нужно в Кондопогу. У нас даже банкомата Сбербанка нет. В магазине банковской карточкой еще можно расплатиться, а для того чтобы снять наличные деньги и заплатить за тот же проезд на автобусе, нужно ехать в Кондопогу. А зарплату перечисляют на карту,

- рассказала Тая Дудинова.

Жители Гирваса выкручиваются как могут. Кто-то просит знакомых довезти до Кондопоги, другие заказывают такси. Доехать из Гирваса до Кондопоги на такси можно за 1 тысячу рублей. В общем, не разъездишься. Для сравнения: билет в автобусе стоит 120-150 рублей. Жители Гирваса утверждают, что они точно никогда не знают, придет ли к ним автобус или нет. Потенциальным пассажирам предлагают звонить на автовокзал в Кондопогу и уточнять, состоится рейс или нет.

Глава Гирвасского сельского поселения Ольга Сивоконь подтвердила, что с 8 января прекратилось автобусное сообщение.

- Я уже не говорю о том, что у нас больше двух лет вообще не ходят автобусы в отдаленные населенные пункты — ни в поселок Эльмус, ни в деревню Святнаволок. Куда я только не обращалась. Организация автобусного сообщения — это полномочия районной администрации. Мы просили хотя бы раз в месяц отправлять автобус в отдаленные поселки. Но прекратилось сообщение даже между Гирвасом и деревней Тивдия, которая недалеко расположена,

- сказала глава поселковой администрации.

Тивдия

Она объяснила, что сбои в автобусном сообщении объясняют либо техническим состоянием автобусов, либо болезнью водителей.

- Мы предлагали, чтобы один автобус сняли с петрозаводского направления, раз автобусов исправных нет. Но нас, конечно, не послушали, - продолжила Ольга Сивоконь.

По ее словам, иногда в Гирвас заходит маршрутка из Пудожа, но только когда есть свободные места. Предугадать это заранее, конечно, невозможно. Люди часто просто стоят в ожидании на улице, вдруг повезет.

Сивоконь рассказала, что сообщила о ситуации премьер-министру карельского правительства Александру Чепику, но ответа пока не получила.

По словам главы поселковой администрации, один банкомат для снятия наличных денег в Гирвасе все же появился — в местном отделении почты. Правда, за каждое снятие денег берется комиссия — порядка 150 рублей вне зависимости от суммы. Утешает лишь то, что это дешевле, чем ездить за наличными в Кондопогу.

Нам удалось дозвониться до Татьяны Матвеевой, представителя автоперевозчика - ИП Данилкина. Сначала она вообще не хотела говорить на болезненную для автоперевозчика тему автобусного сообщения с Гирвасом.

- Проблема у нас в том, что очень мало пассажиров на рейсах. Наше предприятие в убытках. Летом этот маршрут и эти рейсы рентабельны. Зимой ездят пять человек. Люди жалуются, что нет автобусного сообщения. Звонков очень много, жалоб очень много. Кажется, что будет целый автобус. А когда мы приезжаем, то три человека в Гирвасе садятся,

- рассказала Матвеева.

По ее словам, никаких компенсаций автоперевозчик не получает:

- Мы пятнадцать лет на рынке работаем. За пятнадцать лет нам ни разу никто никаких субсидий, никаких компенсаций не выплачивал.

Кондопога

Татьяна Матвеева сообщила, что 21 января рейс между Гирвасом и Кондопогой обязательно состоится.



- А дальше? - поинтересовался журналист.

- А дальше по расписанию. По вторникам. Для того количества пассажиров, которое ездит, я думаю, достаточно,

- заметила представитель автопеервозчика.

Между тем, расписание предполагает 4 рейса в неделю: во вторник, четверг, субботу, воскресенье.

Прояснить ситуацию мы попытались в администрации Кондопожского района. Там журналиста направили к специалисту кондопожского управления ЖКХ Александру Щилкину. Услышав вопрос, Щилкин прибег к старенькой, но эффективной чиновничьей уловке: попросил позвонить после обеда. А после обеда, естественно, трубку не брал.

В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи развели руками, сославшись на то, что муниципальные перевозки — это полномочие местного самоуправления, а не министерства. Вопрос отрезанных от цивилизации жителей Гирваса и других поселков остался без ответа. В «нерентабельной» Карелии каждый выживает как может, несмотря на то, что и полномочия распределены, и чиновников хоть отбавляй….