Наводнениями и паводком заранее озаботились в правительстве Карелии

В правительстве ровно 20 лет назад обсуждали проблему с паводками. Спасатели заверили, что они готовы ко всему. По всей республике была организована сплоченная работа федеральных, республиканских и муниципальных служб. Заместитель начальника главного управления МЧС РФ по РК Сергей Шугаев заявил: «Для проведения противопаводковых мероприятий у нас подготовлена группировка сил и средств, численность более 3 тысячи человек, более 500 единиц техники, около 800 единиц плавсредств».

За последние 10 лет паводки в Карелии не представляли особенной угрозы, считали специалисты. Но в 2005 году выпало слишком много снега. Чтобы избежать затопления поселков, мостов, гидросооружений, на территории республики собиралось работать 10 маневренных групп спасателей. Две из них займутся подрывом льда на наиболее проблемных участках.

«Если говорить о проблемных районах, думаю, что это будет Прионежский и Олонецкий районы, возможно, Суоярвский район и Медвежьегорский», - перечислил Валерий Черечукин, начальник Службы спасения на водах РК. По прогнозам синоптиков, в конце марта ждали потепления, после чего могло снова подморозить. По словам спасателей, если не будет резких потеплений, то проблем с паводком удастся избежать.

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Всемирный день театра 27 марта отмечают с 1961 года. В этот день в 2005 году театральная общественность республики – актеры, режиссеры и их поклонники – отметили сразу две юбилейные даты. 50 лет Союзу театральных деятелей Карелии и 40 лет Дому актера. Эти организации базировались на последнем этаже Национального театра, куда на пресс-конференцию пригласили прессу.

На встрече с журналистами Людмила Живых и Геннадий Залогин, которые в те годы возглавляли эти организации, попросили представителей СМИ больше внимание уделять тем людям, кто стоял у истоков создания Дома актера. Тогда в России шла дискуссия на тему – а нужны ли вообще творческие союзы? Карельские артисты знали точно – нужны.

В России в те годы старались повысить престиж профессии милиционера. Например, в органах проводились «чистки», нарушивших закон сотрудников безжалостно обличали, про хороших снимали телесериалы. А руководство МВД Карелии считало, что лучший способ поднять престиж профессии – это семейный спортивный праздник, где можно заодно укрепить тело и моральный дух сотрудников. Юбилейный, 30-й по счету праздник прошел на лыжной базе Курган.

Органы внутренних дел свой доброй традиции не изменяли – раз в год с женами, детьми и друзьями сотрудники собирались на этом месте, чтобы проводить зиму и помериться силами – отдохнуть! И у праздника появлялись новые поклонники. Проведение такого массового мероприятия требовало материальных затрат, но руководство МВД РК считало, что они окупятся.

«Самое главное, когда люди приходят в спорт, занимаются, становятся здоровыми», - сказал заместитель министра Владимир Ильин, который, правда, пришел без формы. Главным по борьбе с наркотиками в те годы был Виктор Латыпов. Он пробежался вместе со всеми: «В последнее время я хожу на лыжах. Потому что и сама работа, и сама жизнь говорит о том, что нужно поддерживать здоровый образ жизни, это наша цель и наш резерв». И судя по лыжным забегам, с резервами у карельской милиции все было неплохо. Самому маленькому участнику было всего пять лет. А лидер соревнований Игнат Вильда сказал, что главное – не останавливаться.

Кто-то пробовал себя в стрельбе, кто-то грелся у костра, а кое-кто принимал горячительное внутрь. А наибольшим успехом пользовалась полевая кухня. Судя по погоде, в тот год провожать зиму можно было несколько мартовских воскресений подряд.

Таким было 27 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.