Бывший зэк прописался в подвале Петрозаводске вместе с приятелями

Пожарные вместе с участковыми ровно двадцать лет назад прошлись по нескольким подвалам на Кукковке. Дело в том, что там поселились бомжи. Инициаторами рейда стали пожарные, которым все чаще приходилось тушить возгорания, виновниками которых становились лица без определенного места жительства. Страдали при этом не только они сами, но и жильцы расположенных выше квартир.

Во время рейда журналисты познакомились с Петром. Петру было 43 года, он был уроженцем Петрозаводска. Успел семь раз посидеть в тюрьме. Свой последний срок он отбыл в 1999 году. С тех пор жил в подвалах родного города. Поначалу поселился в подвале того самого дома, где был когда-то прописан. По настоянию сотрудников ЖЭУ через некоторое время переехал в подвал одного из соседних домов, где и проживал с тремя товарищами по несчастью. Их истории были похожи между собой. Пока отбывали очередной срок, либо родственники, либо власти позаботились о том, чтобы после освобождения им некуда было возвращаться.

«Обращался в мэрию. Официальный ответ: в связи с тяжелым положением с жильем предоставить вам не имеем возможности. А я вот имею возможность – вот нашел подвал, и живу»,

- рассказал Петр.

С 1996 года квартира любого осужденного по закону оставалась за ним. Вне зависимости от назначенного судом срока. До принятия этого закона в большинстве случаев осужденный терял право на жилье. Это была одна из самых распространенных причин появления бомжей. Были и другие: случалось, что, устав от пьянства одного из членов семьи, остальные домочадцы выживали его. Например, в одном из подъездов на Кукковке ночевал 50-летний мужчина, выставленный из дома собственными детьми. Начальник отдела пожарного надзора РК Владимир Федоров сообщил: «Если у нас до недавнего времени пожары в подвалах из-за бомжей были редкостью, то сейчас мы имеем пожары с гибелью, с травмами. Проблемы для людей, которые проживают в этих домах». Участковый подтвердил: «Проблема не только этого района или города. Это общегосударственная проблема, сколько таких по всей стране».

По его словам, по подвалам и чердакам только на Кукковке кочевали тогда около ста таких товарищей без определенного места жительства. Все, что могли предпринять в отношении таких людей правоохранительные органы, это побеседовать, проверить личность, конфисковать самодельные электроприборы – обогревательные и осветительные. Дом временного пребывания проблемы не решил. Именно по причине своей «временности», выйдя через месяц из него бездомные вновь разбредались по подвалам и чердакам.

Покинув «жилище» Петра, правоохранители стали рассуждать о том, как бы можно было решить эту проблему. Кто-то предложил создать для бомжей что-то вроде резервации. «Если общежитие для них придумать, я бы не хотел быть участковым на таком участке», - возразил на это представитель милиции.

Театр «Творческая мастерская» поздравила своего директора с юбилеем. Геннадию Залогину тогда исполнилось 50 лет. Импозантный мужчина, любимец публики и женщин, актер, управленец и просто красавец – шесть лет из своих пятидесяти Геннадий Борисович руководил театром. Он сделал блестящую карьеру, при этом остался скромным человеком. «Директор в театре – это все-таки лицо не главное. Хоть и говорят сейчас, что назревает эпоха «директорского театра», но это неправильно. Директор – это обслуживающий персонал. Он обслуживает творческий процесс». Большой юбилейный вечер Геннадия Залогина должен был состояться через пару дней. И конечно, там произнесли много добрых слов в его адрес. Главное, что это звучало искренне, потому что поздравляли его настоящие друзья.

«Лозунг моего юбилея – «юбилей среди друзей». Потому что единственное, что мне удалось в этой жизни, это иметь замечательных друзей, которые через всю жизнь прошли со мной», - отметил именинник.

Эту мысль тут же подтвердил приехавший к другу на юбилей Влад Фурман, режиссер «Бандитского Петербурга», в котором снимался Залогин: «В нем есть элегантность, ощущение большой перспективы, которую он несет в себе. Какой-то внутренней энергии. Желаю ему здоровья и интересной работы дальше». А главный режиссер родного театра «Творческая мастерская» Иван Петров добавил: «Успехов вам! Я вас обнимаю. Вы молодец!»

И вот в субботу на самой большой театральной площадке города собрались поклонники творчества Геннадия Залогина – его друзья и коллеги. Свой 50-летний юбилей именинник, как и обещал, отметил феерическим представлением, подарив его друзьям.

На этих подмостках начиналась артистическая карьера Геннадия Борисовича в Карелии – на сцене Русского драматического театра, откуда он позже ушел в коллектив, который стал называться «Творческая мастерская». Помимо того, что он был блестящим актером, он стал и легендарным театральным директором. Поздравляли его все творческие труппы Петрозаводска. На юбилей также приехали его друзья из других театров страны, в том числе знаменитости – например Виктор Сухоруков, звезда кино.

«Удача в жизни, это когда есть семья, когда есть любимая работа, для меня – это мой театр. В Петербурге, куда мы недавно ездили на гастроли, этот театр назвали, и совершенно справедливо, одним из интереснейших коллективов России. Думаю, что мы можем так называть себя. Хочется немножко больше внимания не к своей персоне, а к делу, которому ты отдаешь жизнь», - сказал на юбилейном праздновании Геннадий Залогин.

Таким было 6 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.