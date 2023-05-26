На рынке Петрозаводска стражам порядка пришлось применить оружие

Продавцов и покупателей мини-рынка на Перевалке ровно 20 лет назад напугала стрельба. Как сообщили в УВД Петрозаводска, выстрелы прозвучали, когда милиция задерживала группу квартирных воров.

Это произошло на Чапаевском рынке. Преследование группы подозреваемых началось от дома №26 по улице Пархоменко, где была совершена квартирная кража со взломом. Пытаясь уйти от погони, взломщики хотели укрыться на рынке. Сотрудники УВД открыли огонь на прилегающей к рынку автостоянке. Продавщица Маргарита, ставшая свидетелем событий, рассказала: «Много суеты было. Народу много. Из РУОПа ребята ловили бандитов. Один убежал в неизвестном направлении».

При этом продавцы уверяли, что стрельба не вызвала у них особого страха: «Все побросали свои ларьки и пошли смотреть!» Один из преступников (все убегавшие были неоднократно судимы) получил тяжелые ранения. Помимо уголовного дела в отношении квартирных воров было проведено и служебное расследование в отношении милиционеров.

«Сейчас потерпевший находится в больнице, ему оказана медицинская помощь, - сообщил Сергей Самсонов, начальник УВД Петрозаводска. – Прокуратура даст правовую оценку в связи с тем, что произошло. Действия милиции, я надеюсь, носили правомерный, законный характер. Преступники пытались скрыться. Были сначала произведены предупредительные выстрелы вверх, а потом в отношении лица, застигнутого в момент совершения тяжкого преступления».

Обычно балы для выпускников средних образовательных учреждений проходили ближе к середине июня. Но первый бал в 2003 году состоялся уже в конце мая. Его организовало министерство образования Карелии для выпускников трех петрозаводских школ-интернатов.

В 2003 году 26 выпускников и выпускниц специализированных интернатов вышли в большую жизнь. Окружающие их взрослые – педагоги и родители – старались насколько это возможно помочь с получением профессии и дальнейшим трудоустройством.

«Было время, когда у нас выпускники этих интернатов выпускались из школы как бы в никуда. Сейчас мы стараемся их определять в профессиональные образовательные учреждения, чтобы они получали профессию. Вплоть до того, что индивидуально», - сказала министр образования Карелии Галина Разбивная.

Далеко не все руководители техникумов, тем более вузов охотно брали к себе выпускников интернатов. И все же у многих юношей и девушек, которые собрались в тот день в том зале, появилась возможность получить хорошее образование.

«У нас есть курс молодого бухгалтера, это позволяет нашим детям поступать после окончания школы на курсы бухгалтеров. И наши дети успешно их оканчивают. У нас замечательный кружок, даже допрофессиональный курс – это радиотехника, наших выпускников с удовольствием берут в Первое училище, где они получают специальность радиомастера», - рассказал Леонид Сергин, директор школы-интерната №21. Было заметно, что выпускники благодарны своим педагогам по-настоящему.

«Они любили нас, оберегали, как могли. Делали все, чтобы нам было как можно проще выйти в жизнь», - сказала Маргарита Бальцева из 22-го интерната. Кстати, у педагогов тот май был особенно радостным еще и по такой причине: двое выпускников Денис и Люба решили пожениться.

Таким было 26 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.