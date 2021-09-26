На расселение трех домов в Петрозаводске "сверху" дали 64 миллиона

Текст и фото: Антонина Кябелева

На последней сессии депутатов Петрозаводского городского совета 28 созыва, которая состоялась 15 сентября 2021 года, было принято решение, которое можно без преувеличения назвать прецедентом. Причем прецедентом приятным и обнадеживающим. Речь идет о расселении аварийного жилого фонда.

Как известно, при расселении аварийного жилья для Карелии установлен лимит в 44 208 рублей за квадратный метр. Для большинства карельских районов, где средняя стоимость квадратного метра варьирует в пределах 30-40 тысяч рублей, выделенных государством средств достаточно, чтобы приобрести квартиру в благоустроенном доме. Другое дело Петрозаводск, где средняя рыночная стоимость квадратного метра приближается к 70 тысячам рублей.

По данным "Карелиястата", в целом по республике стоимость жилья на первичном рынке во втором полугодии 2021 году увеличилась на 4% и составила 57,5 тысячи рублей за квадратный метр. Соответственно, квартиры на вторичном рынке подорожали на 12,6 %, а квадратный метр достиг отметки в 59,3 тысячи рублей.

Другими словами, с 44 тысячами рублей за квадратный метр далеко не разбежишься. Не удивительно, что программа расселения аварийного жилья в Петрозаводске идет особенно туго. Между тем в Петрозаводске ждут новоселья жильцы около 500 квартир.

Проблемы с расселением аварийных домов поставили под угрозу реализацию проекта по строительству нового здания поликлиники № 3 в Петрозаводске. Под новую поликлинику выбран участок в районе улицы Бесовецкая. Там находятся три аварийных дома, которые необходимо расселить и снести. В общей сложности, речь идет о 27 квартирах, из которых 18 находятся в муниципальной собственности.

Вопрос о том, как расселить эти три дома, подробно обсуждался в июне 2021 года на заседании комитета Законодательного собрания Карелии. Тогда министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов сказал, что региону предоставлено право самостоятельно определять стоимость квадратного метра в зависимости от формы расселения. Естественно, в рамках выделенных лимитов. Министр заметил, что, скорее всего, придется поднять стоимость квадратного метра для Петрозаводска, чтобы расселить дома на улице Бесовецкая и освободить площадку под строительство поликлиники.

Эти планы фактически были реализованы на сентябрьской сессии Петросовета. Депутат Павел Сандберг внес поправки в бюджет Петрозаводска на 2021 год, согласно которым средства на приобретение квартир для расселения аварийных домов были увеличены на 64,4 миллиона рублей.

Эти средства потребовались, чтобы увеличить стоимость квадратного метра с 44,2 до 68 тысяч рублей. Другими словами, стоимость квадратного метра разом выросла почти на 55%.

Правда, пока речь идет только о 27 квартирах в трех домах на улице Бесовецкая. С такими возможностями петрозаводской администрации не составит труда расселить дома на Бесовецкой. 68 тысяч рублей за квадратный метр выглядят вполне реалистично.

Возникает вопрос: на что надеяться обитателям других аварийных домов, которые тоже годами ждут расселения из полупрогнивших «деревяшек»? Распространится ли на них новая версия заложенной в бюджете стоимости квадратного метра, позволяющая приобрести действительно нормальную квартиру или получить адекватную денежную компенсацию?

Павел Сандберг считает, что и для других петрозаводчан, проживающих в аварийных домах, будут приобретать квартиры исходя из суммы в 68 тысяч рублей за квадратный метр.

«Об этом говорит здравый смысл»,

- сказал Сандберг в ответ на вопрос, откуда у него такая информация.

Он считает, что раз нашлись средства на три дома на улице Бесовецкая, то можно найти дополнительные средства и для других очередников.

«По городу за 44 тысячи рублей за метр даже в ужасную квартиру не переселишь. Эта сумма нереальная. Если двигать переселение, то только с коррекцией стоимости. Но не 44 тысячи рублей в любом случае. А будут ли это городские деньги, республиканские, федеральные или какая-то суперскидка от застройщиков, я не знаю. Наверное, деньги есть, если правильно расставлять приоритеты. Другого пути не может быть»,

- считает Сандберг.

Виктор Россыпнов напомнил, что ни о каком дополнительном привлечении средств сверх выделенных лимитов речи не идет. Можно только перераспределять деньги в рамках тех сумм, которые определены региону на расселения аварийных домов. Министр рассказал, что в Петрозаводске необходимо определить, как и куда расселить 475 квартир.

На улице Боровая планируется построить два дома, где смогут отпраздновать новоселье жители 358 квартир, расположенных в аварийных домах. Проекты домов проходят экспертизу, по одному из домов экспертиза буквально на днях получена. В октябре планируется получить разрешение на строительство. Возведение новых домов должно завершиться в третьем квартале 2023 года. На вопрос, во что обойдется квадратный метр в новых домах, министр пока затрудняется ответить.

Завершается строительства дома на улице Белинского, куда планируется переселить жильцов трех домов, тоже расположенных на Белинского.

«План такой. В дом, который сдается на Белинского, переезжают жильцы трех домов № 13, 15, 17. Аварийные дома сносятся. Буквально сегодня мы обсуждали с администрацией города, как нам максимально быстро людей переселить до конца года и эти три дома снести. И в зависимости от того, насколько большой земельный участок удастся освободить, будет приниматься решение, сколько квартир будет построено на Белинского. Эту цифру я пока не смогу назвать»,

- сказал Россыпнов.

Путем несложных арифметических действий получается, что неопределенной остается судьба 117 квартир. Скорее всего, жильцы большинства этих квартир получат жилье в третьем доме на улице Белинского, который еще не запроектирован, но который, по словам министра, планируется воздвигнуть до конца 2023 года. Остальные квартиры придется приобретать на вторичном рынке.

Виктор Россыпнов согласен, что в Петрозаводске приобрести на вторичном рынке квартиру из расчета 44 тысячи рублей за квадратный метр практически невозможно. Он рассказал, что администрация Петрозаводска предоставляла в министерство результаты оценки стоимости квадратного метра, которую провели в августе 2021 года. По результатам оценки, средняя стоимость квадратного метра определена на уровне 68 тысяч рублей. Эта цифра была согласована министерством.

Мало того, по мнению Россыпнова, двух или трехкомнатные квартиры исходя из стоимости квадратного метра в 68 тысяч рублей еще можно приобрести, а вот с небольшими однокомнатными квартирами площадью 20-25 квадратных метров могут возникнуть трудности. «Квадратный метр в однокомнатных квартирах стоит дороже, чем 68 тысяч рублей», - заметил он.

Как объяснил министр, постоянно происходит перераспределение лимитов, выделенных на расселение аварийных домов, между городами и поселками Карелии. Например, в Лоухи и Суоярви стоимость квадратного метра дешевле, чем установленные для республики 44 тысячи рублей. Сэкономленные таким образом средства республика вправе истратить на увеличение стоимости квадратного метра в Петрозаводске и других карельских городах, где цены на жилье не вписываются в установленные рамки. О том, сколько еще квартир нужно приобрести на вторичном рынке для петрозаводчан и какие дополнительные финансовые вливания потребуются на эти цели, можно будет сказать, когда завершится проектирование третьего дома на улице Белинского.