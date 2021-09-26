Недельная смертность от коронавируса побила рекорд с начала пандемии

За минувшие семь дней в России зафиксировали 5682 смерти от коронавируса. По информации ТАСС, это максимальное количество летальных исходов с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован в середине августа – 5 618 умерших за неделю.

Уже шестой день подряд в России фиксируется более восьмисот смертей от COVID-19. По подсчетам журналистов, летальность новой болезни растет. За неделю она увеличилась с 2,72% до 2,75%.

В общей сложности с начала пандемии в стране, по информации оперативного штаба, из-за коронавируса умерли 203 900 человек. При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: в статистику попадают только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти.