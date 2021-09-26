Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

В возрасте 72 лет умер Алан Ланкастер, основатель, бас-гитарист и вокалист британской рок-группы Status Quo, сообщает ТАСС.

Близкий друг Ланкастера журналист Крейг Беннетт написал в соцсетях, что исполнитель умер у себя дома в Сиднее в окружении родных. Он страдал рассеянным склерозом. По словам Беннетта, Ланкастер упорно боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене, хотя ему было трудно передвигаться самостоятельно.

Группа Status Quo была основана в 1962 году. Общий тираж проданных пластинок группы превышает 110 млн копий. По числу ставшими хитами альбомов она уступает лишь The Rolling Stones. // Фото: Яндекс.Дзен