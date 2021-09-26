Совратитель ребенка пошел под суд спустя пять лет после преступления

Следком Костомукши завершил расследование уголовного дела в отношении 58 – летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Преступление было совершено еще в сентябре 2016 года. В правоохранительные органы поступило заявление, согласно которому неустановленное лицо, находясь в лесном массиве, совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

– Данное преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако в результате кропотливой совместной с сотрудниками полиции следственно-оперативной работы, обвиняемый был установлен, задержан и заключен под стражу. При проведении следственных действий обвиняемый признал вину и не отрицал свою причастность к данному преступлению,

– сообщает Следком Карелии.



В настоящее время допрошены все участники тех событий, проведен весь комплекс следственных мероприятий, собрана необходимая доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.