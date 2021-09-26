Трое жителей Карелии попались на краже чужого лома

Следователи полиции Суоярвского района возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По версии полиции, фигуранты – трое ранее судимых горожан 41, 43 и 53 лет – похитили имущество, принадлежащее 38-летнему местному жителю.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже 130 килограмм лома чёрного металла. Мужчина пояснил, что неизвестные, сломав забор, проникли на неохраняемую территорию уже недействующего предприятия, после чего завладели хранившимся там имуществом гражданина. Причинённый материальный ущерб составил 2730 рублей, сообщает МВД Карелии.

Оперативники установили личности злоумышленников. Подозреваемые дали признательные показания и добровольно выдали похищенное стражам порядка. Жители Суоярви планировали сбыть добытый лом чёрного металла, однако не успели осуществить задуманное. Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: Omar González с сайта Pixabay